"كلنا فلسطين".. برومو دورة رمضانية في إسماعيلية يثير الجدل (فيديو)

"بعد أزمة المنصورة".. علاء نوح مديراً فنيًا لطنطا في دوري المحترفين

كتب - محمد القرش:

أثار فيديو ترويجي لدورة رمضانية داخل محافظة الإسماعيلية الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

ونشرت صفحة مركز شباب البعالوة الصغرى بالإسماعيلية، فيديو ترويجي احترافي لدورة كرة قدم تقام في شهر رمضان من كل عام.

وكتبت الصفحة الرسمية عبر منصة "فيسبوك": "الحواري الشعبية والملاعب الترابية لطالما كانت مصنعًا للمواهب الكروية حيث يتشكل فيها اللاعبون بالفطرة بعيدًا عن التعقيدات والتكتيكات الأكاديمية من هذه البيئات خرجت أساطير صنعت التاريخ وحصدت البطولات واليوم مع ظهور جيل جديد من اللاعبين نأمل أن يستمر هذا الإرث".

وأضافت: "يسر مجلس إدارة مركز شباب البعالوة الصغرى بدعوتكم للمشاركة بالبطولة الرمضانية 1446 هجرياً- 2025 ميلادياً بمركز شباب البعالوة الصغرى والتي ستقام حفل قرعة البطولة يوم الجمعة الموافق 21\2\2025 الساعة 7:30 مساءً".

وخلال مقطع الفيديو الترويجي، ظهر رسومات على الحوائط تحمل صورة محمد صلاح وسارة سمير بطلة رفع الأثقال المصرية، وعبارة "كلنا فلسطين".