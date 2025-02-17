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جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعد فوز بيراميدز أمام فيوتشر

11:20 م الإثنين 17 فبراير 2025

بيراميدز ومودرن فيوتشر

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كتب ـ محمد الميموني:

أقيمت اليوم الإثنين ثلاث مباريات من منافسات الجولة 14 من الدوري؛ إذ تعادل سيراميكا بهدفين لمثلهما مع نظيره إنبي، فيما فاز بيراميدز على مستضيفه مودرن فيوتشر بهدف نظيف وهي النتيجة ذاتها التي فاز بها الاتحاد على ضيفه الجونة.

ويتربع إمام عاشور لاعب الأهلي على قائمة هدافي الدوري برصيد 9 أهداف.

وسنتعرض خلال السطور التالية جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25:

1 ـ إمام عاشور ـ الأهلي ـ 9 أهداف

2 ـ ناصر منسي ـ الزمالك ـ 7 أهداف

3 ـ عمرو ناصر ـ فاركو ـ 6 أهداف

4 ـ أسامة فيصل ـ البنك الأهلي - 6 أهداف

5 ـ فيستون مايلي ـ بيراميدز ـ 5 أهداف

6) محمد حمودة ـ غزل المحلة ـ 5 أهداف

7) محمود زلاكة ـ سيراميكا كليوباترا ـ 5 أهداف

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هدافي الدوري المصري بيراميدز مودرن فيوتشر
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