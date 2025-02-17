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كتب ـ رمضان حسن:

أعلن عمر خالد بيبو، لاعب فريق الشباب مواليد 2005 بالنادي الأهلي المعار لصفوف نادي آراو السويسري شراء الأخير لعقده بصورة نهائية.

وقال نجل خالد بيبو نجم الأهلي السابق، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين:"تم شراء نهائيًا من الأهلي العقد لمدة موسمين".

من هو عمر خالد بيبو؟

عمر صاحب الـ 19 عاماً تدرج بقطاع الناشئين بالنادي الأهلي؛ إذ ينشط في مركز المهاجم والجناح الأيمن.

اللاعب الذي يحمل الجنسية الألمانية أيضًا، حسبما ذكر موقع ترانسفير ماركت، انضم لمنتخب الشباب في نوفمبر 2023.

وشارك اللاعب بقميص منتخب الشباب بـ 10 مباريات صنع خلالها هدفًا خلال 457 دقيقة لعب.

واحترف اللاعب خلال الموسم الماضي 2023/24 بصفوف نادي آراو السويسري قبل أن يمدد النادي استعارته بالموسم الجاري 2024/25.

وخاض اللاعب مع فريق الشباب بناديه السويسري 7 مباريات سجل خلالها 6 أهداف، فيما شارك بقميص الفريق الأول بـ 4 مباريات لم يُسجل أو يصنع أي هدف.

وهي البداية التي تأتي مختلفة عن بداية والده الذي انتقل لصفوف الإسماعيلي في موسم 97/98 بعد تألقه بقميص السويس.

وبعد 3 مواسم بقميص الدراويش رحلّ لصفوف الأهلي ثم انضم بموسم 05/06 لصفوف المصري ومنه في الموسم التالي لفريق بتروجت؛ حيث اعتزل بقميصه في مع نهاية موسم 07/08.

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