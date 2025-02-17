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جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على مودرن فيوتشر

09:22 م الإثنين 17 فبراير 2025

ترتيب الدوري المصري

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كتب ـ محمد الميموني :

أقيمت اليوم الإثنين ثلاث مباريات من منافسات الجولة 14 من الدوري؛ إذ تعادل سيراميكا بهدفين لمثلهما مع نظيره إنبي، فيما فاز بيراميدز على مستضيفه مودرن فيوتشر بهدف نظيف وهي النتيجة ذاتها التي فاز بها الاتحاد على ضيفه الجونة.

وتصدر من جديد بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتًا بعد الفوز على نظيره فيوتشر ويصبح الأهلي ثاني الترتيب.

ونعرض في السطور التالية جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز كالتالي:

1 ـ بيراميدز 33 نقطة

2 ـ الأهلي ـ 32 نقطة

3 ـ الزمالك 27 نقطة

4 ـ المصري 23 نقطة

5 ـ البنك الأهلي 22 نقطة

6 ـ سيراميكا كليوباترا 21 نقطة

7 ـ حرس الحدود 21 نقطة

8 ـ الاتحاد السكندري 18 نقطة

9 ـ فاركو 18 نقطة

10 ـ بتروجيت 18 نقطة

11 ـ طلائع الجيش 17 نقطة

12 ـ سموحة 17 نقطة

13 ـ زد 16 نقطة

14 ـ الإسماعيلي 12 نقطة

15 ـ غزل المحلة 11 نقطة

16 ـ الجونة 10 نقاط

17 ـ إنبي 9 نقاط

18 ـ فيوتشر 8 نقاط

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ترتيب الدوري المصري بيراميدز يفوز على مودرن فيوتشر الدوري المصري الممتاز جدول ترتيب الدوري
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