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فيديو هدف إبراهيم عادل في مرمي مودرن سبورت بالدوري المصري

08:28 م الإثنين 17 فبراير 2025

إبراهيم عادل

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كتب ـ محمد الميموني :

تقدم اللاعب إبراهيم عادل بهدف لفريقه بيراميدز خلال مباراتهم مساء اليوم الإثنين أمام نظيرهم موردن سبورت ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري.

هدف إبراهيم عادل في مرمى مودرن سبورت

ووصلت الكرة داخل منطقة جزاء مودرن سبورت إلى إبراهيم عادل ليُسكنها الشباك بالدقيقة 2 +45 .

وانتهى الشوط الأول بتقدم بيراميدز على نظيره مودرن سبورت بنتيجة 1 ـ 0.

ترتيب بيراميدز في الدوري

وحال انتهاء المباراة بنتيجة الشوط الأول فسيرفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 33 في صدارة مؤقتة لجدول ترتيب الدوري بفارق نقطة عن الأهلي الوصيف المتبقي له مباراة الجولة 14.

وسيتوقف رصيد مودرن فيوتشر عند النقطة 8 متذيلاً جدول الترتيب.

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