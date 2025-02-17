مصدر يوضح سبب التراجع عن إعلان بنتايج رجلاً لمباراة الزمالك وبتروجت

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن سبب التراجع في إعلان فوز المحترف المغربي بصفوف الزمالك محمود بنتايج رجلاً لمباراة الزمالك وبتروجت.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين أن محللي المباراة اختاروا لاعب الزمالك في الدقيقة 85 وأبلغوا مراقب المباراة بالأمر ليتم الإعلان عبر الإذاعة الداخلية للملعب ولكن بعدما سجل لاعب بتروجت مصطفى الجمل هدفًا لفريقه اعتبروه المحللون رجل المباراة ليبلغوا مراقب اللقاء بتغيير قراراهم.

نتيجة مباراة الزمالك وبتروجت

وكان بتروجت قد تقدم بهدف عن طريق لاعبه مصطفى الجمل بالدقيقة 90+4 قبل أن يتعادل ناصر منسي للزمالك بالدقيقة 90+5 لينتهي اللقاء بهدف لكل فريق.

الزمالك يهدد بمقاطعة جائزة أفضل لاعب

وكان نادي الزمالك قد أرسل خطابًا إلى رابطة الأندية المصرية، لتوضيح ما حدث مع المغربي محمود بنتايج لاعب الفريق خلال مواجهة بتروجيت أمس.

وأوضح مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، اليوم أن نادي الزمالك يرسل خطابا رسميا لرابطة الأندية يطلب فيه توضيح أسباب ما حدث مع محمود بنتايك في جائزة رجل مباراة الفريق أمام بتروجت.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن نادي الزمالك يهدد في الخطاب بمقاطعة الجائزة حتى نهاية الموسم حال عدم الحصول على توضيح لما حدث.

اقرأ أيضًا:

جمعهما المستطيل الأخضر.. قصة حب آلاء ونجم غزل المحلة عمرو الجزار (حوار)

الاتحاد الإنجليزي يفرض غرامة مالية على أرسنال.. ما القصة؟