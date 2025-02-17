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التعادل يحسم مباراة سيراميكا كليوباترا و إنبي في الدوري المصري

06:37 م الإثنين 17 فبراير 2025

سيراميكا وانبي

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كتب ـ محمد الميموني:

تعادل فريق سيراميكا كليوباترا مع نظيره إنبي اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

أهداف مباراة سيراميكا كليوباترا وإنبي

وجاء الهدف الأول لصالح سيراميكا كليوباترا بقدم اللاعب محمود عبد الحفيظ في الدقيقة الـ 22 من عمر المباراة ثم جاء هدف الثاني لصالح الفريق بقدم اللاعب أحمد بلحجي في الدقيقة الـ 28 من عمر المباراة.

وجاء هدف تقليص الفارق لصالح إنبي بقدم اللاعب هشام عادل في الدقيقة الـ 33 ثم جاء هدف التعادل بقدم اللاعب رفيق كابو في الدقيقة الـ 60.

ترتيب سيراميكا كليوباترا وإنبي في الدوري المصري

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا بعد التعادل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة بينما يحتل إنبي المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط فقط.

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تعادل سيراميكا وانبي سيراميكا كليوباترا
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