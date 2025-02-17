بيراميدز يخطف الصدارة مؤقتًا من الأهلي بفوز على مودرن فيوتشر

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لمباراة مودرن فيوتشر ونظيره بيراميدز عند السابعة من مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري.

ترتيب مودرن سبورت وبيراميدز في الدوري

ويحتل فريق بيراميدز قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر.

ويتذيل فريق مودرن فيوتشر ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بفارق نقطة عن إنبي صاحب المركز 17 قبل الأخير.

تشكيل بيراميدز لمباراة مودرن سبورت

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: "شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - رمضان صبحي - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي"

تشكيل مودرن سبورت لمباراة بيراميدز

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، أحمد يوسف، محمود شعبان

خط الوسط: غنام محمد، معتز زدام، علي زعزع

هجوم: حسام حسن، ارنولد ايبا، أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، طارق سيد، عبد الله حافظ، محمد اميسي، ضياء السيد، محمد هلال، أحمد كباكا، علي فوزي، فريدريك

ملخص مباراة مودرن فيوتشر وبيراميدز: