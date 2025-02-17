مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

2 2
16:00

إنبي

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

1 0
19:00

الجونة

الدوري المصري

مودرن سبورت

0 1
19:00

بيراميدز

الدوري الإسباني

برشلونة

1 0
22:00

رايو فاييكانو

دوري أبطال آسيا للنخبة

بيرسبوليس

0 0
18:00

النصر

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

4 2
20:00

الغرافة

جميع المباريات

إعلان

بيراميدز يخطف الصدارة من الأهلي بفوز على مودرن فيوتشر

06:27 م الإثنين 17 فبراير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    إبراهيم عادل يحتفل بهدفه في مرمى مودرن فيوتشرومودرن فيوتشر
  • عرض 6 صورة
    إبراهيم عادل يحتفل بهدفه في مرمى مودرن فيوتشر
  • عرض 6 صورة
    بيراميدز ومودرن فيوتشر
  • عرض 6 صورة
    إبراهيم عادل يحتفل بهدفه في مرمى مودرن فيوتشر
  • عرض 6 صورة
    بيراميدز ومودرن فيوتشر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق بيراميدز بهدف نظيف على مستضيفه موردن فيوتشر خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري.

هدف بيراميدز في مرمى مودرن فيوتشر

وسجل اللاعب إبراهيم عادل هدف اللقاء الوحيد الدقيقة 45+2.

ترتيب بيراميدز ومودرن فيوتشر بالدوري

وهو الفوز الذي جعل بيراميدز يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي الوصيف.

وعلى الجانب الآخر يتذيل فريق موردن فيوتشر جدول المسابقة بـ 8 نقاط.

نتائج بيراميدز في عام 2025

ولم يخسر فريق بيراميدز حتى الآن أي مباراة بعام 2025؛ إذ فاز بـ10 مباريات وتعادل في واحدة بمختلف البطولات التي يشارك بها.

اقرأ أيضًا:

مدرب مصري يقود الشرطة العراقي لفوزه الأول بدوري أبطال آسيا للنخبة (فيديو)

جمعهما المستطيل الأخضر.. قصة حب آلاء ونجم غزل المحلة عمرو الجزار (حوار)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز فيوتشر ضد الأهرام نتيجة مباراة بيراميدز اليوم مباراة بيراميدز ماتش بيراميدز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
التعادل يحسم مباراة سيراميكا كليوباترا و إنبي في الدوري المصري

إعلان

إعلان

* بيان عاجل من الداخلية بشأن "خُط الصعيد الجديد"