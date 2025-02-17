بيراميدز يخطف الصدارة من الأهلي بفوز على مودرن فيوتشر

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق بيراميدز بهدف نظيف على مستضيفه موردن فيوتشر خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري.

هدف بيراميدز في مرمى مودرن فيوتشر

وسجل اللاعب إبراهيم عادل هدف اللقاء الوحيد الدقيقة 45+2.

ترتيب بيراميدز ومودرن فيوتشر بالدوري

وهو الفوز الذي جعل بيراميدز يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي الوصيف.

وعلى الجانب الآخر يتذيل فريق موردن فيوتشر جدول المسابقة بـ 8 نقاط.

نتائج بيراميدز في عام 2025

ولم يخسر فريق بيراميدز حتى الآن أي مباراة بعام 2025؛ إذ فاز بـ10 مباريات وتعادل في واحدة بمختلف البطولات التي يشارك بها.

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