بعد ظهوره في أبهى صورة.. معلومات عن ستاد هيئة قناة السويس الجديد

كتب- محمد عبدالهادي:

شهد ستاد هيئة قناة السويس اهتمامًا واسعًا بعد ظهوره بحالة جديدة، حيث استضاف اليوم مباراة سيراميكا كليوباترا ونظيره إنبي بالجولة الـ14 من الدوري المصري لأول مرة هذا الموسم.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية أبرز المعلومات عن ستاد هيئة قناة السويس:

أين يقع ستاد هيئة قناة السويس؟

يقع الاستاد في محافظة الإسماعيلية، ويتبع هيئة قناة السويس، وهو أحد الملاعب التي تخدم فرق منطقة القناة، سواء في الدوري المصري الممتاز أو الدرجة الثانية.

كم تبلغ السعة الجماهيرية للستاد؟

يستوعب الاستاد نحو 21 ألف متفرج، ما يجعله أحد أكبر الملاعب في منطقة القناة بعد استاد الإسماعيلية.

كما يحتوي على مقصورة رئيسية وقاعتين لكبار الزوار "vip" بشاشات عرض، وثمان استراحات، ومصعد بانوراما ، وبه 22 بوابة.



متى تم افتتاح ملعب هيئة قناة السويس؟

يقع الاستاد في نطاق قرية أولمبية، حيث تبلغ مساحتها 86 فدانا افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أول سبتمبر 2022.

التجهيزات و التطويرات الأخيرة

شهد الملعب أعمال تطوير شاملة شملت أرضية الملعب، المدرجات، وغرف خلع الملابس والمراكز الاعلامية.

حيث يضم غرفة مخصصة لحكام الـ VAR ، و 4 أماكن مختلفة لتغيير الملابس، حيث يمكنه استيعاب 4 فرق في وقت واحد لإقامة مباراتين متتاليتين.

أول مباراة في الموسم

مباراة سيراميكا كليوباترا ونظيره إنبي بالجولة الـ14 من الدوري المصري هذه المباراة هي أول مباراة يستضيفها ستاد هيئة قناة السويس هذا الموسم في الدوري