بسبب ما حدث مع بنتايج.. الزمالك يهدد رابطة الأندية في خطاب رسمي

"بيسيرو لن يتراجع".. أزمة في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

كتب- محمد خيري:

أرسل نادي الزمالك خطابا إلى رابطة الأندية المصرية، من أجل توضيح ما حدث مع المغربي محمود بنتايج لاعب الفريق خلال مواجهة بتروجيت أمس.

وأعلنت الإذاعة الداخلية لملعب السلام أمس خلال مباراة الزمالك وبتروجيت، اختيار محمود بنتايج لجائزة أفضل لاعب في المباراة، وحين ذهب فوجئ بتسليم الجائزة للاعب بتروجيت مصطفى الجمل.

وأوضح مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن نادي الزمالك يرسل خطابا رسميا لرابطة الأندية يطلب فيه توضيح أسباب ما حدث مع محمود بنتايك في جائزة رجل مباراة الفريق أمام بتروجت.

وأوضح المصدر، أن نادي الزمالك يهدد في الخطاب بمقاطعة الجائزة حتى نهاية الموسم حال عدم الحصول على توضيح لما حدث.

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره بتروجت بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد على ستاد السلام في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 27 نقطة.

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