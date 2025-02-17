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مصدر يكشف مصير 5 لاعبين بالأهلي من المشاركة في القمة أمام الزمالك

04:11 م الإثنين 17 فبراير 2025

لاعبين بالأهلي

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لا صوت يعلو في الآونة الأخيرة فوق صوت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، الموافق 22 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري المصري.

ويعاني فريق الأهلي من العديد من الإصابات في صفوفه، والتي قد تشهد مباراة القمة عودة أكثر من لاعب للجاهزية الطبية.

وكشف مصدر بالنادي الأهلي لمصراوي، أن الثلاثي أشرف بن شرقي المنضم حديثًا للقلعة الحمراء، وطاهر محمد طاهر وعمر كمال، جاهزين لمباراة القمة ضد الزمالك.

وأشار المصدر أن الثنائي يحيى عطية الله وياسر ابراهيم، لن يلحق بالمباراة نظرًا لعدم الجاهزية الطبية.

أخر ظهور للأهلي والزمالك بالدوري قبل القمة

جدير بالذكر أن الأهلي حقق فوزًا كبيرًا مساء أمس الأحد، على نظيره الإسماعيلي بنتيجة 4-0 في الجولة الـ14 من الدوري المصري.

بينما تعادل الزمالك مع نظيره بتروجيت بهدف لكل فريق في نفس الجولة ليتواجد بالمركز الثالث في ترتيب المسابقة.

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