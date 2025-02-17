"قبل مباراة الأهلي".. مصراوي يكشف سبب تأجيل الاختبار الطبي لزيزو

كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، تطورات موقف مشاركة أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول، في مواجهة الأهلي المقرر لها يوم السبت المقبل في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعرض زيزو للإصابة خلال مواجهة الأمس أمام بتروجيت، بشد في العضلة الخلفية، وخرج من المباراة في الدقيقة الأخيرة، ونزل بدلا منه التونسي أحمد الجفالي.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أنه كان مقررا أن يخضع زيزو لأشعة اليوم الإثنين، لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات، ولكن تم تأجيلها لحين عودة الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق من الخارج لحضور إحدى المؤتمرات الطبية الكبيرة.

وأوضح المصدر، أن اللاعب سوف يخضع للأشعة غدا، قبل المران، وسيتحدد على أثرها، موقفه من المشاركة في التدريبات من عدمها للتواجد في مباراة القمة المقبلة.

وتعادل الزمالك مع نظيره بتروجت بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد على ستاد السلام في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 27 نقطة.

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