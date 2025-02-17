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"الشياطين مزودينها أوي".. نجم الزمالك السابق يطلق تصريحات نارية

03:06 م الإثنين 17 فبراير 2025

الزمالك ضد بتروجيت

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كتب- محمد خيري:

أبدى أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، غضبه من هجوم البعض من الجماهير البيضاء، على اللاعبين، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعادل فريق الزمالك أمس أمام بتروجيت، بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام، في الجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب أيمن يونس عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "شياطين السوشيال ميديا واللجان مزودينها على الزمالك".

وأضاف: "عموما مطلوب من كل زملكاوي أصيل أن يقدم الدعم والمساندة النفسية والمعنوية والتشجيع الإيجابي لكل لاعب في فريق الزمالك".

وأكمل: "عارف أن الجمهور زعلان لكن المساندة مهمه وكمان من أعضاء مجلس الإدارة".

واختتم تصريحاته: "فرص الفوز مازالت متساوية، ممنوع الروح الانهزامية".

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