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بسبب بيرسي تاو.. موهبة أورلاندو بايرتس رفض الأهلي

02:52 م الإثنين 17 فبراير 2025
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    موفوكينج لاعب أورلاندو بايرتس (5)
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    موفوكينج لاعب أورلاندو بايرتس (3)
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    موفوكينج لاعب أورلاندو بايرتس (6)
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كتب - محمد القرش:

ذكرت تقارير صحفية أن موهبة فريق أولاندو بايرتس، ريليبوهيلي موفوكينج، رفض الانتقال إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ووفقا لصحيفة "سوكر لادوما" الجنوب إفريقية، فإن لاعب خط الوسط رفض عرضا من الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب صاحب الـ 20 عاما اتخذ قراره بعدما علم بمعاناة مواطنه بيرسي تاو مع النادي المصري.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب يركز الآن في الاحتراف الأوروبي، خاصة بعد الأداء المتميز الذي يقدمه خلال الفترة الماضية في الدوري ودوري أبطال أفريقيا.

وفي موسم 2024/25، ساهم اللاعب الجنوب إفريقي في 19 هدفا (سجل 8 أهداف، وصنع 11 تمريرة حاسمة) خلال 30 مباراة مع أورلاندو بجميع المسابقات.

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موفوكينج لاعب أورلاندو بايرتس الأهلي موهبة أورلاندو موفوكينج أخبار الأهلي
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