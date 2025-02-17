بسبب بيرسي تاو.. موهبة أورلاندو بايرتس رفض الأهلي

أول تعليق من بيلينجهام بعد واقعة الطرد أمام أوساسونا

محمد صلاح يعادل عدد أهداف إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

إمام عاشور ثالث هدافي العالم خلال عام 2025.. ما القصة؟

كتب - محمد القرش:

ذكرت تقارير صحفية أن موهبة فريق أولاندو بايرتس، ريليبوهيلي موفوكينج، رفض الانتقال إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ووفقا لصحيفة "سوكر لادوما" الجنوب إفريقية، فإن لاعب خط الوسط رفض عرضا من الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب صاحب الـ 20 عاما اتخذ قراره بعدما علم بمعاناة مواطنه بيرسي تاو مع النادي المصري.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب يركز الآن في الاحتراف الأوروبي، خاصة بعد الأداء المتميز الذي يقدمه خلال الفترة الماضية في الدوري ودوري أبطال أفريقيا.

وفي موسم 2024/25، ساهم اللاعب الجنوب إفريقي في 19 هدفا (سجل 8 أهداف، وصنع 11 تمريرة حاسمة) خلال 30 مباراة مع أورلاندو بجميع المسابقات.

اقرأ أيضًا:

"حظر وتقليل وعقوبات فورية".. 4 قرارات هامة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك

نزال "بأغاني عمرو دياب" بين ليفربول والسيتي بسبب صلاح ومرموش

"مع رحيل جروس وأحذر الأهلي".. مصراوي يحاور عبد الظاهر السقا قبل مباراة القمة