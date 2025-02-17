جلسة وراحة.. كواليس مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك

"بيسيرو لن يتراجع".. أزمة في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

كتب - محمد القرش:

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمباراة الزمالك التي تجمع الفريقين في الجولة المقبلة من بطولة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة مع الطاقم المعاون لوضع الترتيبات الخاصة بالفترة المقبلة، وعلى رأسها المباراة المرتقبة أمام الزمالك.

ومنح الجهاز الفني راحة لعدد من اللاعبين بعد المشاركة في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فيما اكتفت بقية المجموعة بتدريبات استشفائية وخططية ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.

وعلى هامش المران، نفذ كريم فؤاد ويحيى عطية الله البرنامج التأهيلي من الإصابة استعدادا للفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة حملت توقيع كل من مروان عطية وأمام عاشور وحسين الشحات وأحمد رضا.

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