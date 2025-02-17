لإنه عربي.. تفاصيل تعرض المغربي مروان سانادي للعنصرية

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت مباراة إسبانيول وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني حادثة عنصرية تعرض لها لاعب بيلباو المغربي مروان سانادي، مما أثار استنكارًا واسعًا في الوسط الرياضي العالمي.

ماذا حدث للاعب المغربي مروان سانادي؟

خلال مباراة إسبانيول وأتلتيك بيلباو أمس الأحد، قرر كوادرا فرنانديز حكم اللقاء إيقاف المباراة في الدقيقة 18 من الشوط الأول بعد سماعه هتافات معادية للأجانب وعنصرية تجاه اللاعب المغربي.

وفي أعقاب الحادث أُذيعت رسالة عبر مكبرات الصوت على الملعب جاء فيها: "تذكر التشريعات الخاصة بمنع العنف في الرياضة، والتي تحظر وتعاقب أي تصرف عنيف أو كراهية للأجانب أو رهاب المثلية أو العنصرية".

بعد المباراة التي انتهت بالتعادل، تحدث إيناكي ويليامز عن الواقعة مدافعًا عن زميله بالفريق مروان سانادي قائلاً: "يجب أن نأتي إلى كرة القدم للاستمتاع، ولا يمكن أن تحدث مثل هذه الأشياء، مروان قام بمراوغة رائعة، وعندما خرجت الكرة إلى الخارج، بدأوا في صراخ وسبه قائلاً: 'أيها القذر العربي'".

وأضاف ويليامز: "هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا في هذا الملعب، لكن الحكم تصرف بشكل ممتاز، يجب أن نبرز هذا الموضوع ونحاسب المسؤولين عن هذه التصرفات".

وأختتم: "يجب ألا يتم تشويه صورة جماهير إسبانيول بسبب تصرفات أربعة أشخاص فقط، لدى إسبانيول أساطير أصحاب بشرة ملونة مثل نكونو، ويجب أن نأتي إلى كرة القدم من أجل الدعم والمساندة، وليس لتشويه اللعبة".