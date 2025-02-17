"حظر وتقليل وعقوبات فورية".. 4 قرارات هامة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك

كتب - مراسل مصراوي:

اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي 4 قرارات مهمة قبل مواجهة الزمالك في الدوري المصري الممتاز.

وقال مصدر في تصريحات "لمصراوي" إن الأهلي اتخذ عدد من القرارات، بينهم الحظر الإعلامي على جميع أفراد النادي بسبب مباراة الزمالك.

وأوضح المصدر أن المارد الأحمر أبلغ اللاعبين التقليل من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي بكافة أشكالها.

وأكد المصدر أن الأهلي حرص على التنويه بعدم المشاركة في الدوريات الرمضانية، والاستئذان قبل الظهور في البرامج الرمضانية.

واختتم المصدر أن كل من يخالف الـ4 قرارات، سيتعرض لعقوبة فورية وتطبق عليه اللائحة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تقام القمة المصرية يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير، ضمن مواجهات الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

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