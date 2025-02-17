"مع رحيل جروس وأحذر الأهلي".. مصراوي يحاور عبد الظاهر السقا قبل مباراة القمة

حوار - محمد القرش:

بدأ العد التنازلي لقمة الدوري المصري الممتاز بين الأهلي والزمالك، المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير.

وحرص "مصراوي" على إجراء عدد من الحوارات مع نجوم الكرة المصرية عبر التاريخ، واحدا منهم عبد الظاهر السقا اللاعب السابق لنادي المنصورة ومنتخب مصر.

وجاء الحوار كالتالي:

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والزمالك؟

دايما مباريات الأهلي والزمالك خارج التوقعات، وبطولة لوحدها زي الدوري والكأس والرابطة.

الفارق بين قمة السنوات الأخيرة وجيل التسعينات؟

مباريات القمة خلال السنوات الأخيرة متغيرة تماما عن جيلنا، والفارق هو عدد النجوم المتواجدين في كل فرقة، على أيامنا عدد نجوم كل فريق كانوا كتير من أول حارس المرمى.

لكن دلوقتي لو عديت النجوم في كل فريق هتلاقيهم مش كتير، الأهلي يعول على إمام عاشور ووسام أبو علي وجراديشار خلال الفترة الأخيرة، والزمالك زيزو بس.

رأيك في مستوى الفريقين خلال الفترة الماضية؟

مستوى الأهلي والزمالك في جميع البطولات خلال الفترة الأخيرة متراجع جدا، أفضل فريق حاليا هو بيراميدز من حيث الاداء والنتائج وثبات المستوى.

كل الناس دلوقتي بتقول أن الأهلي هو اللي هيكسب، زي مباراة السوبر الأفريقي الزمالك كان رايح الماتش خسران لكنه كسب في النهاية، وتراجع مستوى الزمالك ليس له علاقة بلقاء القمة.

حدثنا عن المفاجآت المحتملة لمباراة القمة

كل مدرب لازم يبقى محضر لسيناريو مفاجئ زي لو استقبل هدف في أول المباراة، لو السيناريو مش متحضر هيصعب الدنيا على المدرب وممكن الماتش يضيع كمان.

كولر عمال يلخبط بيسيرو، وبيبدأ الماتشات بلاعيبة هيبقوا على الدكة في ماتش الزمالك، زي محمد عبد الله وأكرم توفيق، ولعب بـ 3 تشكيلات مختلفة خلال آخر 3 لقاءات.

رأيك في قرار رحيل جروس قبل القمة؟

أنا مع رحيل جروس لأنه معملش أي حاجة، وده بان بسبب أن المدرب اللي فات (جوزيه جوميز) كان ممتاز وعبقري، فلما الكوالتي بيقل الفرق بيبان.

جوميز بنفس الأدوات وأقل منها كان بيطلع منتج كويس جدا، وأصعب حاجة على المدرب أنه يجي في نصف الموسم عشان معاه لاعيبة هو مش مختارها ولا عارف حالتها.

بيسيرو لحد دلوقتي مش عارف هيلعب بمين ولا يعرف الفرقة، هل الراجل عارف أن زيزو بيتم الضغط عليه منذ 3 أشهر أو تغير مستوى شيكابالا عن الماضي، وشحاتة بيلعب ظهير أيمن وهو خط نص.

عكس كولر معندهوش أسباب للفشل، بقاله سنين مع الأهلي وجرب كل حاجة وغير تشكيلات كتير واختار اللاعيبة وخد بطولات، وعارف أمتى فرقته بتبقى كويسة وليه بتبقى وحشة، حافظ اللاعيبة وأدواته.

لو عبد الظاهر السقا مدرب الأهلي، هيبدأ بمين ماتش القمة؟

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية - أحمد رضا - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات - جراديشار - إمام عاشور.