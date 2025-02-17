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"خدها مني أنا".. شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الزمالك

12:31 م الإثنين 17 فبراير 2025

أحمد شوبير

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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، خبر سار لجماهير الأهلي، بشأن موقف المصابين، قبل مواجهة الزمالك المقبلة، وعلى رأسهم المغربي أشرف بن شرقي.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره الزمالك يوم السبت المقبل، في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "خدها مني أنا، المغربي أشرف بن شرقي جاهز تماما لمباراة الزمالك، يلعب أو ما يلعبش بقى، دي بتاعت المدير الفني مستر كولر، ولكنه من الناحية الطبية جاهز تماما".

أضاف: "نفس الأمر طاهر محمد طاهر جاهز تماما، ولكن طبعا هما بعيدين تماما عن الملعب منذ فترة، وبالطبع غير جاهزين للمشاركة بشكل أساسي".

أوضح: "لكن عمر كمال عبدالواحد، مازال لم يتعافي من الإصابة حتى الآن، ولكنه اقترب من الشفاء والجاهزية، وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله، لم يلحقا بمباراة القمة للإصابة".

واختتم تصريحاته: "التونسي علي معلول جاهز تماما للمشاركة في المباراة من الناحية الطبية، ولكن فنيا ربما يكون ليس جاهزا، وقرار مشاركته في يد مستر كولر".

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