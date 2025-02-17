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"بيسيرو لن يتراجع".. أزمة في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

12:00 م الإثنين 17 فبراير 2025
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    جوزيه بيسيرو
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    بيسيرو مدرب الزمالك
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    بيسيرو
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    بيسيرو
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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور خلاف للاعبي الزمالك، حول قرار البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق، بشأن تطبيق نظام البصمة الجديد، قبل مباراة القمة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم السبت المقبل، 22 فبراير في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

وقال "الغندور" خلال برنامجه عبر قناة المحور أن بيسيرو مصمم على قراره بتطبيق نظام بصمة الحضور والانصراف، لفرض الانضباط داخل القلعة البيضاء.

وأوضح الغندور أن بيسيرو أخطر اللاعبين بأن تطبيق البصمة سيكون بداية من الأسبوع المقبل ولن يتراجع فيه.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك تعادل أمس مع بتروجيت بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما، الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد السلام.

ورفع الزمالك رصيده من النقاط إلى 27، في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري.

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