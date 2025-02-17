مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
16:00

إنبي

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
19:00

الجونة

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
19:00

بيراميدز

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

رايو فاييكانو

دوري أبطال آسيا للنخبة

بيرسبوليس

- -
18:00

النصر

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
20:00

الغرافة

جميع المباريات

إعلان

قرار من بيسيرو للاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي

11:15 ص الإثنين 17 فبراير 2025

بيسيرو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الاثنين عقب خوض مباراة بتروجت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم السبت المقبل، 22 فبراير الجاري في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره بتروجت بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد على ستاد السلام في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 27 نقطة.

اقرأ أيضا:

"غادر غاضبا".. لاعب الزمالك يرد على خالد الغندور بصورة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيسيرو الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

ارتفاع الحرارة وتحذير جديد.. الأرصاد تعلن طقس الـ 72 ساعة المقبلة
خريطة مسلسلات رمضان 2025 والقنوات العارضة.. 35 عملا دراميا بالأسماء والصور