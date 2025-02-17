قرار من بيسيرو للاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي

كتب- محمد خيري:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الاثنين عقب خوض مباراة بتروجت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم السبت المقبل، 22 فبراير الجاري في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره بتروجت بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد على ستاد السلام في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 27 نقطة.

اقرأ أيضا:

"غادر غاضبا".. لاعب الزمالك يرد على خالد الغندور بصورة