مرموش يتصدر.. التشكيل المثالي للجولة 25 من الدوري الإنجليزي

كتب- محمد عبدالهادي:

شهد التشكيل المثالي للجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي، تصدر الدولي المصري عمر مرموش نجم فريق مانشستر سيتي بعد تألقه اللافت في المباراة التي جمعت فريقه مع نيوكاسل يونايتد.

وحصل مرموش على ثاني أعلى تقييم في الجولة الـ25 في البريميرليج، بعد ثلاثيته التاريخية في شباك نيوكاسل، والتي قص بها أولى أهدافه بقميص السيتي منذ انضمامه للفريق في الميركاتو الشتوي.

ووفقًا لشبكة "WhoScored" العالمية، تم إدراج مرموش في صدارة التشكيل المثالي للجولة 25،

حيث شهدت هذه الجولة غياب لاعبي ليفربول، في حين تم تمثيل أندية أخرى مثل توتنهام، مانشستر يونايتد، أرسنال، ساوثهامبتون، مانشستر سيتي، إيفرتون، برايتون، بورنموث.

وجاء تشكيل الجولة وفقًا لشبكة "WhoScored":

حراسة المرمى:

جولييلمو فيكاريو (توتنهام) - 8.37

خط الدفاع:

يانكوبا مينتيه (برايتون) - 9.95

يان بيدناريك (ساوثهامبتون) - 7.80

ماتييس دي ليخت (مانشستر يونايتد) - 7.79

دجيد سبينس (توتنهام) - 7.85

خط الوسط:

إيثان نوانيري (أرسنال) - 9.69

ريان كريستي (بورنموث) - 8.90

كارلوس ألكاراز (إيفرتون) - 8.58

خط الهجوم:

عمر مرموش (مانشستر سيتي) - 9.40

بيتو (إيفرتون) - 8.86

ميكيل ميرينو (أرسنال) - 7.94

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