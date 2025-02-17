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أهلاوي أم زملكاوي؟.. مدرب مرموش يكشف لمصراوي انتماء اللاعب

11:07 ص الإثنين 17 فبراير 2025
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    المدرب متولي طلبه ومرموش (1)
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    عمر مرموش في وادي دجلة
  • عرض 13 صورة
    عمر مرموش في وادي دجلة
  • عرض 13 صورة
    عمر مرموش في وادي دجلة
  • عرض 13 صورة
    عمر مرموش في وادي دجلة
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    عمر مرموش بقميص وادي دجلة 1
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    هالاند يحتفل مع مرموش
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كتب - محمد القرش:

كشف المدرب السابق لعمر مرموش في ناشئين وادي دجلة، متولي طلبة، انتماء لاعب مانشستر سيتي منذ الصغر.

وقال متولي في تصريحات "لمصراوي" إن عمر مرموش زملكاوي متعصب ولا يُطيق خسارة الفريق الأبيض.

وأوضح المدرب أن لاعب مانشستر سيتي يُشجع نادي ريال مدريد منذ صغره، وعاشق للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويُعد اللاعب صاحب الـ25 عاما من ناشئي نادي وادي دجلة، حيث رحل عن الفريق في موسم 2017/18 منتقلا إلى فولفسبورج الألماني.

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