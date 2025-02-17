"غادر غاضبا".. لاعب الزمالك يرد على خالد الغندور بصورة

قلق في الزمالك قبل مباراة الأهلي.. ما السبب؟

"بيسيرو لن يتراجع".. أزمة في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

كتب- محمد خيري:

حرص التونسي أحمد الجفالي، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، على نشر صورة، عقب مباراة الأبيض أمام بتروجيت، لتوضيح حقيقة مغادرته غاضبا.

وأكد خالد الغندور، خلال برنامجه التلفزيوني، عبر قناة "المحور"، أن أحمد الجفالي، غادر ملعب السلام غاضبا بسيارة خاصة، وأغلق هاتفه، بسبب مشاركته لأقل من دقيقة في نهاية المباراة.

ومن جانب نشر "الجفالي"، عبر صفحته الشخصية بموقع الصور والفيديوهات، صورة عقب المباراة، وخوضه تدريبات المستبعدين بشكل طبيعي وهو ما ينفي رحيله غاضبا.

جدير بالذكر، أن أحمد الجفالي انتقل إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، من نادي الاتحاد المنستيري التونسي، لمدة 3 مواسم ونصف.

وسجل الجفالي الحضور الأول مع الزمالك خلال مواجهة بتروجيت، حين دخل بديلا لأحمد سيد زيزو، الذي خرج مصابا، في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

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