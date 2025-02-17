"كان سيرحل".. من هو محمد عبدالله موهبة الأهلي التي أبرزها كولر؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شهدت مباراة الأهلي ونظيره الإسماعيلي تألق للاعب الأول محمد عبد الله صاحب الـ 19 عاماً.

اللاعب الذي ينشط في مركز الجناح الأيمن صنع هدفًا خلال لقاء الإسماعيلي كما أرسل تمريرتين مفتاحيتين لإمام عاشور وجراديشار تسببتا في هدفين في النهاية للأهلي خلال المباراة التي فازوا بها بنتيجة 4ـ0 ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري.

عبدالله كان سيرحل عن صفوف الأهلي حين كان بفريق مواليد 2005 بالنادي ولكن أنقذه قرار شريف عبدالفضيل حين تولى تدريب الفريق.

شريف عبدالفضيل، قال في تصريحات إعلامية له بوقت سابق، إنه حين تولى المنصب كان هناك قائمة للراحلين من بينهم محمد عبدالله فقرر أن يتدرب بشكل منفرد ليراه قبل أن يتخذ قراراً نهائيًا بمصيره فوجده لاعبًا مهاريًا بقدم يسرى مميزة.

وأوضح شريف عبدالفضيل إلى أنه غيّر مركز عبدالله من الظهير الأيسر إلى الجناح الأيمن.

وتألق اللاعب مع فريقه بقطاع الناشئين ليجذب أنظار الجهاز الفني للفريق الأول وتم تصعيده للتدرب مع الفريق قبل أن يحصل على ثقة السويسري مارسيل كولر.

أرقام محمد عبدالله مع الأهلي

عبدالله تواجد بقائمة الأهلي بصورة رسمية لأول مرة في مباراة المصري بالجولة 30 من الدوري موسم 22/23 وكان يبلغ حينها 17 عاماً ولكنه لم يُشارك ظلّ على مقاعد البدلاء.

وحصل اللاعب ـ الذي يجيد كذلك اللعب في مركز خط الوسط المهاجم ـ على فرصة أكبر في الموسم التالي 2023/24 إذ شارك بـ 4 مباريات بمعدل 270 دقيقة ولكنه لم يسجل أو يصنع قبل أن يبرز خلال الموسم الجاري 2024/25 ويشارك بـ 5 مباريات صنع خلالهما هدفين بواقع 174 دقيقة لعب.

أرقام محمد عبدالله مع منتخب الشباب

وهي المسيرة التي قابلها توهج مع منتخب الشباب إذ شارك معه بـ 7 مباريات سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهم خلال 525 دقيقة لعب.