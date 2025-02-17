"استمر 12 جولة".. حسين الشحات يكسر رقمًا سلبيًا له مع الأهلي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كسر جناح النادي الأهلي حسين الشحات رقمًا سلبيًا له مع الفريق خلال الموسم الجاري 2024/25 ببطولة الدوري خلال مباراة الإسماعيلي.

الجناح الأيسر للنادي الأهلي سجل الهدف الثالث في فوز فريق الأهلي برباعية نظيفة على مستضيفه الإسماعيلي مساء يوم أمس الأحد ضمن منافسات الجولة 14 من بطولة الدوري.

وكسر هدف حسين الشحات في مرمى الإسماعيلي رقماً سلبيًا للاعب صاحب الـ 32 عامًا؛ إذ صام عن التهديف مع الأهلي خلال 12 جولة متتالية ببطولة الدوري.

أرقام حسين الشحات مع الأهلي في دوري 2024/25

اللاعب الذي انضم للأهلي موسم 18/19 كان قد استهل الموسم الجاري من الدوري بصورة مميزة؛ إذ سجل هدفين في المباراة الأولى للأهلي بالموسم الحالي من الدوري أمام نظيره سيراميكا كليوباترا والتي انتهت بفوزهم بنتيجة 5-2.

الجناح الدولي لم يزر الشباك في الدوري بقميص الأهلي منذ تاريخ المباراة 2 نوفمبر 2024 ـ ما يزيد عن ثلاثة أشهر ونصف ـ ولكنه خلال الـ 12 جولة صنع 3 أهداف بواقع هدفًا أمام سموحة في الجولة الخامسة وآخر أمام بيراميدز في الجولة العاشرة وثالث أمام موردن سبورت في الجولة 11.

أرقام حسين الشحات مع الأهلي في موسم 2024/25

حسين الشحات شارك إجمالاً مع الأهلي في الموسم الجاري 2024/25 بـ 25 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 6 أهداف وصنع 3 لزملائه.