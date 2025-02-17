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"كواليتي رهيب".. زيزو يعلق على انتقال أشرف بن شرقي للنادي الأهلي

09:54 ص الإثنين 17 فبراير 2025
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    أشرف بن شرقي
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    أشرف بن شرقي
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    بن شرقي
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    أشرف بن شرقي (1)
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    بن شرقي
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    أشرف بن شرقي لاعب الأهلي
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    زيزو من مباراة الزمالك وبتروجيت
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    زيزو حارس مرمى في مران الزمالك (3)
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (6)
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (2)
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (7)
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كتب - محمد القرش:

علق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحمد سيد زيزو، على انتقال أشرف بن شرقي للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال زيزو في تصريحات عبر برنامج صاحبة السعادة المُذاع على قناة "DMC": "أشرف بن شرقي كواليتي رهيب وهيضيف كتير جدا للنادي الأهلي، وفي النهاية هو لاعب محترف".

وأضاف: "بن شرقي عاش مع الزمالك ذكريات جميلة وجمهور الزمالك كان متعلق بيه جدا، بس في الاخر هو مش ابن النادي".

واختتم: "لما الأهلي قدم له عرض هو حسبها أني هلعب كأس عالم للأندية واختار يكون موجود مع الأهلي".

يُذكر ان زيزو وبن شرقي سبق أن تزاملا في نادي الزمالك خلال الفترة من 2018/19 حتى موسم 2022/23، قبل أن يرحل الأخير إلى صفوف الجزيرة الإماراتي.

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