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هل يشارك في كأس العالم للأندية؟.. قرار حاسم من الزمالك بشأن زيزو

09:00 ص الإثنين 17 فبراير 2025
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    زيزو حارس مرمى في مران الزمالك (4)
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    زيزو في مران الزمالك
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    زيزو حارس مرمى في مران الزمالك (1)
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    زيزو حارس مرمى في مران الزمالك (3)
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    أحمد السيد زيزو من مباراة الزمالك وفاركو
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    زيزو حارس مرمى في مران الزمالك (2)
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    احتفال لاعبو الزمالك بهدف زيزو في شباك حرس الحدود
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    أِرف بن شرقي وزيزو
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    احتفال عمر جابر وزيزو بهدف زيزو في شباك حرس الحدود
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مازال موقف تجديد عقد أحمد سيد زيزو مع نادي الزمالك، غير واضح حتى الآن رغم مرور الوقت وانتهاء عقد اللاعب مع الأبيض بنهاية الموسم.

ويحق لأحمد سيد زيزو، التوقيع لأي فريق خلال الفترة الحالية، بشكل قانوني، والانتقال إليه بنهاية الموسم الحالي مجانا.

نادي الزمالك يسعى بكل قوة، لتجديد عقد زيزو، واستمراره مع الأبيض، ولكن وفقا للشروط المالية لإمكانيات النادي، وليس كما يتردد، بالحصول على 100 مليون جنيه في الموسم.

هل يشارك في كأس العالم للأندية؟

تحدثت العديد من التقارير الصحفية عن مشاركة زيزو في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر لها في شهر يونيو المقبل، وهو ما يعني انتقاله لأحد الفرق التي تشارك به.

وربطت التقارير مشاركة اللاعب في مونديال الأندية، بالانتقال إلى فريق العين الإماراتي، الذي يرغب في التعاقد مع اللاعب وفقا للتقارير، ولكن مع نهاية عقده مع الأبيض، وهو ما نفاه مصدر مقرب من اللاعب.

قرار حاسم من الزمالك بشأن زيزو

وفي المقابل، وفقا للمصادر، قرر نادي الزمالك عقد جلسة مع زيزو، عقب مباراة الأهلي المقبلة، المقرر لها يوم 22 فبراير الحالي، لحسم هذا الملف بشكل نهائي.

الجلسة مع زيزو سوف تتغير هذه المرة بوجود، اللجنة الاستشارية التي سوف تضم أحمد حسام ميدو وحازم إمام، ومعهم حسين لبيب رئيس النادي، وسوف يتم تقديم عرض مناسب للطرفين لحسم الأمور وتجديد عقد اللاعب.

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