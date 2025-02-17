قلق في الزمالك قبل مباراة الأهلي.. ما السبب؟

كتب - يوسف محمد:

ظهر أحمد رضا لاعب النادي الأهلي، في التشكيل الأساسي للفريق للمرة الأول أمس، خلال مباراة المارد الأحمر أمام الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري.

وكان الأهلي تعاقد مع أحمد رضا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من نادي بتروجيت، مقابل 30 مليون جنيه.

ماذا قدم أحمد رضا أمام الإسماعيلي

شارك رضا في مباراة المارد الأحمر أمام الإسماعيلي لمدة 90 دقيقة، للمرة الأولى منذ انضمامه إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وخلال 90 دقيقة نجح اللاعب، في تقديم 43 تمريرة قصيرة صحيحة من أصل 54 تمريرة، بدقة تمريرات وصلت إلى 80%، بالإضافة إلى 5 تمريرات طويلة جميعهم صحيح.

ونجح صاحب ال24 عامًا، في تسجيل أول أهدافه مع النادي الأهلي، بعد تسديدة متقنة من على حدود منطقة الجزاء، بالإضافة إلى صناعته فرصة محققة لزميله إمام عاشور ولكنه أهدرها.

ودخل اللاعب في 4 صرعات أرضية تمكن من الفوز باثنين، مقابل دخوله في 5 التحامات هوائية نجح في الفوز بأربع التحامات.

وفقد أحمد رضا حيازة الكرة 14 مرة، تمت مراوغته خلال المباراة مرة وحيدة فقط، لم يرتكب اللاعب أي خطأ طوال المباراة.

وحصل لاعب وسط المارد الأحمر، على تقييم وصل إلى 7.8، بعد أدائه في المباراة أمس.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وحقق الأهلي أمس فوزًا كبيرا على حساب الإسماعيلي، بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة ال 14 ببطولة الدوري الممتاز "دوري نايل".

وبهذه النتيجة رفع المارد الأحمر رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 32 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة رقم 12 في المركز ال 14 بجدول الترتيب.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة القمة، يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير الجاري، في إطار منافسات الجولة ال 15 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

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