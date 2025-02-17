تترقب الجماهير المصرية، مشاهدة مباراة قمة جديدة بين فريقي الأهلي والزمالك، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك، يوم السبت المقبل، 22 فبراير، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ودائما ما تشهد مباريات الزمالك والأهلي، أحداث تاريخية، سواء على مستوى اللاعبين أو المدربين.

6 مدربين تولوا تدريب الأهلي والزمالك

وتعاقد نادي الزمالك منذ أيام قليلة، مع البرتغالي جوزيه بيسيرو لتولي تدريب الفريق، بدلا من السويسري كريستيان جروس الذي رحل بسبب النتائج السيئة.

ويعد جوزيه بيسيرو، معروف للغاية للجماهير المصرية، حيث تولى تدريب النادي الأهلي من قبل.

ويعد بيسيرو، سادس مدرب في التاريخ يتولى تدريب فريقي الأهلي والزمالك، وينشر موقع مصراوي تاريخ المدربين الأجانب الذين تولوا القطبين من قبل:

الإنجليزى مايكل إيفرت:

-قاد الزمالك في موسم 1981-1982، بينما عاد لقيادة الأهلي في 1991.

محمود الجوهرى:

قاد فريق الأهلي في ولايتان 1992-1983، 1984-1985، بينما تولى تدريب الزمالك في 1993-1994

الألماني راينر هولمان:

قاد تدريب الأهلي في 1995-1998، ثم عاد لتولى قيادة الزمالك عام 2008

البرتغالي نيلو فينجادا:

قاد الزمالك في 2003 – 2004، بعدها وقع عقود تدريب الأهلي في 2009 ولم يتواجد في أي مباراة رسمية، ورحل.

الفرنسي باتريس كارتيرون:

قاد تدريب الأهلي في 2018، وبعدها عاد لقيادة الزمالك في 2019–2020

البرتغالي جوزيه بيسيرو:

تولى تدريب الأهلي موسم 2015، قم عاد لتدريب الزمالك عام 2025.