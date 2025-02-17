شقيق عمرو الجزار يكشف كواليس رعايته للاعب غزل المحلة

كتب - نهى خورشيد:

تحدث أحمد شقيق ووكيل أعمال عمرو الجزار مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، عن دوره في مشواره الكروي.

وقال أحمد في تصريحات خاصة لمصراوي: "أنا متابع عمرو من أيام ما كان بيلعب في نادي النصر، ودايمًا كنت مؤمن جدًا بقدراته وإمكانياته، وكنت بحاول أساعده عشان يظهر في الدوري الممتاز".

وأضاف: "في يناير، حاولت أنقله إلى حرس الحدود قبل ما يهبطوا، لكن مفيش نصيب وقتها، وفي آخر الموسم الحمد لله ربنا كرمنا وانتقلنا إلى غزل المحلة، وإن شاء الله قريب يكون في صفوف منتخب مصر".

وأتم حديثه قائلاً: "حاليًا، بحاول على قد ما أقدر أخليه يحافظ على تركيزه خلال الفترة دي، علشان كده أي تواصل معاه سواء من الصحافة أو التلفزيون أو حتى الأندية بيكون من خلالي، وده عشان ميحصلش أي نوع من التشتيت ليه، لأنه محتاج يكون في قمة تركيزه لتحقيق أهدافه في المرحلة الجاية".

اقرأ أيضًا:

"محل بقالة سر بداية مشواري".. مصراوي يحاور عمرو الجزار لاعب غزل المحلة

"أنا مميز".. عمرو الجزار يرد على شائعات اعتزاله بسبب التنمر

وكيل عمرو الجزار يكشف حقيقة توقيعه لبيراميدز