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قلق في الزمالك قبل مباراة الأهلي.. ما السبب؟

09:15 ص الإثنين 17 فبراير 2025
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    زيزو حارس مرمى في مران الزمالك (3)
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كتب - محمد القرش:

تسود حالة من القلق داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد تعرض نجم الفريق للإصابة خلال مباراة بتروجيت التي أقيمت أمس الأحد.

قلق في الزمالك بسبب زيزو

وقال مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن أحمد سيد زيزو يعاني الإصابة مما استدعى خروجه في الدقيقة 90 ومشاطرة أحمد الجفالي بدلا منه.

وأوضح المصدر أن زيزو تعرض لشد في العضلة الخلفية وسوف يخضع لفحوصات طبية اليوم الاثنين، من أجل الإطمئنان عليه.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن يلاقي الزمالك نظيره الأهلي في قمة الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز، يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير.

يُذكر أن مباراة الفارس الأبيض وبتروجيت انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 على استاد السلام.

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