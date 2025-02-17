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سيراميكا كليوباترا

- -
16:00

إنبي

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الاتحاد السكندري

- -
19:00

الجونة

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مودرن سبورت

- -
19:00

بيراميدز

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

رايو فاييكانو

دوري أبطال آسيا للنخبة

بيرسبوليس

- -
18:00

النصر

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
20:00

الغرافة

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جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

12:35 ص الإثنين 17 فبراير 2025

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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كتب - محمد عبد السلام:

تقام اليوم الاثنين 17 فبراير، العديد من المباريات في مختلف المنافسات حول العالم، أبرزهم لقاء برشلونة أمام رايو فاييكانو في الدوري الإسباني.

وتبدأ مباريات الجولة الثامنة من دوري أبطال آسيا، حيث يلاقي النصر السعودي نظيره برسبوليس، بينما يواجه الأهلي منافسه الغرافة القطري.

مواعيد مباريات اليوم الاثنين

مواعيد مباريات الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا ضد إنبي - 4:00 مساء - أون تايم سبورت 2

الاتحاد السكندري ضد الجونة - 7:00 مساء - أون تايم سبورت 2

مودرن سبورت ضد بيراميدز - 7:00 مساء - أون تايم سبورت 1

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا

باختاكور ضد السد - 4:00 مساء - beIN AFC

برسبوليس ضد النصر - 6:00 مساء -SSC Extra 1 HD

الشرطة ضد العين - 6:00 مساء - SSC Extra 2 HD

الأهلي ضد الغرافة - 8:00 مساء -SSC 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

برشلونة ضد رايو فاييكانو - 10:00 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

جنوى ضد فينيزيا - 9:45 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1

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