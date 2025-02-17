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نتائج مباريات يوم الأحد 16 فبراير

12:28 ص الإثنين 17 فبراير 2025

الدوري الإنجليزي

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كتب - محمد عبد السلام:

شهدت المباريات التي أقيمت يوم الأحد الموافق 16 فبراير، إثارة ومنافسات كبيرة بين فرق الدوريات الخمس الكبرى، والدوري المصري الممتاز.

وفاز ليفربول على ولفرهامبتون بثنائية مقابل هدف في الدوري الإنجليزي، وتعادل الزمالك مع بتروجيت، بينما الأهلي على الإسماعيلي برباعية في الدوري المصري.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد وولفرهامبتون - (2-1)

توتنهام هوتسبر ضد مانشستر يونايتد - (1-0)

نتائج مباريات الدوري المصري

الزمالك ضد بتروجيت - (1-1)

سموحة ضد البنك الأهلي - (1-4)

حرس الحدود ضد فاركو - (2-0)

الإسماعيلي ضد الأهلي - (0-4)

نتائج مباريات الدوري الإيطالي

فيورنتينا ضد كومو - (0-2)

مونزا ضد ليتشي - (0-0)

أودينيزي ضد إمبولي - (3-0)

بارما ضد روما - (0-1)

يوفنتوس ضد إنتر ميلان - (1-0)

نتائج مباريات الدوري الإسباني

إسبانيول ضد أتلتيك بلباو - (1-1)

بلد الوليد ضد إشبلية - (0-4)

ريال مايوركا ضد لاس بالماس - (3-1)

ريال بيتيس ضد ريال سوسيداد - (3-0)

نتائج مباريات الدوري الفرنسي

مونبلييه ضد أولمبيك ليون - (1-4)

لانس ضد ستراسبورج - (0-2)

لوهافر ضد نيس - (1-3)

ستاد ريمس ضد أنجيه - (0-1)

ستاد رين ضد ليل - (0-2)

نتائج مباريات الدوري الألماني

فيردر بريمن ضد هوفنهايم - (1-3)

آينتراخت فرانكفورت ضد هولشتاين كيل - (3-1)

هايدنهايم ضد ماينز - (0-2)

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