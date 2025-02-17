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"هل ترك الملعب؟".. مصدر يكشف حقيقة غضب لاعب الزمالك في مباراة بتروجيت

12:22 ص الإثنين 17 فبراير 2025

أحمد الجفالي

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كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة غضب اللاعب التونسي أحمد الجفالي لاعب الفريق، بسبب مشاركته في دقائق قليلة خلال مباراة بتروجيت أمس بالدوري المصري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "أحمد الجفالي لم يغادر ملعب مباراة الزمالك أمام بتروجيت عقب انتهاء اللقاء مباشرة، كما يقال".

وأضاف: "اللاعب كان غاضب، بسبب عدم الحصول على فرصة كبيرة للمشاركة في اللقاء، للظهور بشكل مميز".

واختتم المصدر تصريحاته: "بالرغم من حالة الغضب التي كانت لدى اللاعب، إلا أنه شارك في تدريبات المستبعدين عقب نهاية المباراة بشكل طبيعي".

ودخل الجفالي بديلاً في مباراة الزمالك أمام بتروجيت أمس، في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع أي قبل دقيقتين فقط من نهاية المباراة.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حسم نتيجة مباراة الزمالك أمام بتروجيت أمس، في إطار منافسات الجولة ال 14 ببطولة الدوري المصري.

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أحمد الجفالي الزمالك
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