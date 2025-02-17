"بتضايق لما حد يتصور معايا".. زيزو يكشف حكاية زوجته مع تشجيع الزمالك

"ليس من تربيتي".. زيزو يعلق على حب جماهير الأهلي له (فيديو)

كتب - نهى خورشيد:

تحدث أحمد سيد زيزو، نجم نادي الزمالك، عن موقف زوجته من تشجيع الزمالك، موضحاً الصعوبات التي يواجهها بحكم تواجده في القاهرة بعيدًا عن عائلته.

وقال زيزو في تصريحات عبر برنامج "صاحبة السعادة": "بعد الجواز، هدى بدأت تتابع الكرة وتحولت لواحدة كروية جدًا".

وأضاف: "هدى بقت مرتبطة بالزمالك جدًا، وبقت شايفة إن زيزو نجم الزمالك، وبتسمع الجماهير وهي بتغنيلي".

وتابع نجم الأبيض: "بدأت تروح الاستاد وتحس بحب الناس للنادي، وبدأت تتعلق بالزمالك وجماهيره، كمان بقت تناقشني بعد كل ماتش، تقوللي النهارده كنت بتضيع فرص، أو كنت كويس، حتى بنتي أيلا بدأت تلاحظ ده، وهي دلوقتي حافظة كل أغاني الزمالك".

وعن غيرتها في بداية الزواج: "كانت بتضايق لما حد يتصور معايا، بس مع الوقت فهمت الوضع، وأنا كنت بحاول أصلح الأمور بالكلام معاها".

وأكمل: "بالنسبة لي، هدى وإيلا هما السند والحياة في الوقت الحالي، لأننا أصلاً من المنيا، وعيلتنا كلها هناك، سواء بابا وماما أو أهل هدى، لكن في القاهرة إحنا لوحدنا".

وأتم حديثه قائلاً: "أكيد أهلنا موجودين وبنروح نزورهم في الإجازات، لكن بسبب ظروف النادي والمنتخب والمباريات المستمرة، إحنا تقريبًا معندناش إجازات، وبالتالي هدى وأيلا هما اللي بيكونوا معايا في أي ظرف صعب وأي وقت محتاج فيه حد جنبي".

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