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محمد رمضان يكشف سبب فشل انضمام موسى التعمري للأهلي.. ومفاجأة في قيد معلول

11:43 م الأحد 16 فبراير 2025
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    محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي (3)
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    محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي (1)
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    موسى التعمري لاعب منتخب الأردن (4)
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    موسى التعمري لاعب منتخب الأردن (2)
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    موسى التعمري لاعب منتخب الأردن (3)
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    موسى التعمري لاعب نادي مونبيلييه (2)
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    ديريك كوتيسا
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كتب - يوسف محمد:

كشف محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، مفاجأة بشأن موقف أكرم توفيق من الاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى سبب فشل انضمام الأردني موسى التعمري إلى الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال رمضان في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "هناك تغيير في موقف أكرم توفيق ورحيله عن النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي".

وأضاف: "كنا نرغب في التعاقد مع الأردني موسى التعمري، واللاعب أبدى موافقته على اللعب مع النادي الأهلي في البداية، ولكن الصفقة تعطلت في النهاية ،بسبب تمسك النادي باللاعب ورغبته في التعمري أيضا في الاستمرار بأوروبا".

وتابع: "وبخلاف التعمري كنا نستهدف ضم السويسري كوتيسا، في الأيام الأخيرة من الانتقالات، وفايلر المدير الرياضي لنادي سيرفيت السويسري لم يكن عقبة أمام انضمام اللاعب كوتيسا للأهلي ولكنه كان يبحث عن مصلحة ناديه".

وأكمل: "مصلحة الأهلي فوق الجميع، قيد علي معلول لم يكن ضد مصلحة النادي، خاصة وأننا كنا نتفاوض مع صفقة حتى الأيام الأخيرة في الانتقالات ولكنها لم تتم، لذلك قمنا بقيد معلول خاصة في ظل إصراره الكبير على الاستمرار مع الأهلي".

واختتم رمضان تصريحاته: "أشرف بن شرقي كان سعيد بالانضمام إلى الأهلي، وهو يعلم قيمة النادي جيدًا".

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