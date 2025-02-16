"ليس من تربيتي".. زيزو يعلق على حب جماهير الأهلي له (فيديو)

كتب - محمد القرش:

علق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحمد سيد زيزو، على حب جماهير الأهلي له رغم أنه لاعب لفريق الزمالك المنافس الأول للمارد الأحمر.

وقال زيزو في لقاء تلفزيوني في برنامج صاحب السعادة المذاع عبر قناة "DMC":" حب جماهير الأهلي لي؟ الحمد لله، ممكن يكون عشان مشافوش حاجة وحشة مني، وأنا كمان مشوفتش حاجة وحشة منهم".

وأضاف: "ليس من تربيتي أن أسخر من أحد أو أهاجم الأهلي عشان تحبني جماهير الزمالك أكثر، ومش شايف أن ديه لقطة ممكن دوم بالنسبة للاعب، وجمهور الأهلي بيحترمني وأنا أبادلهم الاحترام".

وأوضح: "ممكن يكون السبب الرئيسي انهم مشافوش مني حاجة وحشة، أنا بعامل كل الناس على حسب تربيتي، مش بشوف إني لو سفيت على حد أو اعمل حركة عشان خاطر جمهور الزمالك ينبسط بيا، اقطع في الأهلي".

وأردف: "أنا مش شايف أن اللقطات ديه بتدوم، لقطة لو حصلت هتاخد وقتها وتطلع تريند لكن هتتكره من الجمهور المنافس، مش قاصد اني اكون كويس مع جمهور الأهلي لكن بعاملهم حلو عشان مشوفتش منهم حاجة وحشة لما يقبلوني في الشارع".

وأشار: "مش تربيتي إني اعمل اللقطات ديه، أنا مش عايز حد يكرهني خالص ولا بسعى للقطات، دايما ببقى عايز ابقى في جنب لوحدي واعيش في سلام، ولا حد يتكلم عليا بالكويس أو الوحش".

واختتم لاعب الزمالك: "والدي علمني احترم الناس إزاي، ولما الجمهور بيهاجمني مش بتوتر خالص، ودايما أهلي بيشتكوا إني عندي برود شوية".

وانضم زيزو لنادي الزمالك في موسم 2018/19 قادما من نادي موريرنسي البرتغالي.

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