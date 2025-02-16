أول تعليق من مارسيل كولر بعد فوز الأهلي على الإسماعيلي

"ليس من تربيتي".. زيزو يعلق على حب جماهير الأهلي له (فيديو)

كتب - يوسف محمد:

علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، على فوز فريقه على حساب الإسماعيلي بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة ال 14 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وقال كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "النتيجة في الشوط الأول من المباراة كانت خادعة، والإسماعيلي كان من الممكن أن يتعادل في أي وقت، لذلك حذرت اللاعبين من هذا السيناريو".

وأضاف: "الإسماعيلي كان له أكثر من فرصة في الشوط الثاني، لكننا في النهاية نجحنا في تحقيق فوز كبير ومستحق".

وتابع: "محمد عبد الله قدم مباراة جيد وبالأخص في الشوط الثاني، سعيد بالمستوى الذي ظهر به اللاعب، ربما كان متوتر بعض الشيء في الشوط الأول من اللقاء".

واختتم كولر تصريحاته: "نحرص على تجهيز اللاعبين بشكل دائم وتحقيق نتائج مميزة وبالأخص في المباريات الكبيرة لإسعاد الجماهير، خاصة وأننا نتحمل مسؤولية كبيرة تجاههم".

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد المارد الأحمر لملاقاة نظيره الزمالك، يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير الجاري، في إطار منافسات الجولة ال 15 ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويحتل النادي الأهلي حاليا صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، جمعهم من 14 مباراة خاضهم بالمسابقة، فيما يأتي الفارس الأبيض في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 27 نقطة من نفس عدد المباريات.

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