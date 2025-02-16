بعد عودته للمشاركة.. ماذا قدم محمد عاطف مع الزمالك أمام بتروجت؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

عاد محمد عاطف للمشاركة مجددًا مع الزمالك خلال منافسات الموسم الجاري 2024/25 حين دفع به المدير الفني الجديد لفريق الزمالك بيسيرو أساسيًا أمام بتروجت.

نتيجة مباراة الزمالك وبتروجت

الزمالك كان قد تعادل بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعته بنظيره بتروجت في وقت سابق من اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري المصري.

أرقام محمد عاطف مع الزمالك أمام بتروجت

محمد عاطف شارك لمدة 63 دقيقة قبل أن يتم استبداله ولكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف خلال المباراة فقط لمس الكرة 26 مرة أرسلها 22 مرة لزملائه بدقة 72% بالتمرير بعدما تمريره 16 كرة بصورة صحيحة.

وأرسل صاحب الـ 22 عاماً كرتين عرضيتين ولكن خاطئتين وفاز بالتحام هوائي واحد من أصل اثنين خاضهما، فيما وقع في مصيدة التسلل مرة واحدة.

أرقام محمد عاطف مع الزمالك موسم 2024/25

اللاعب الذي ينشط في مركز الجناح الأيمن شارك مع الزمالك بـ 4 مباريات بواقع مباراتين في الدوري بمعدل 124 دقيقة لعب ومثلهما بالكونفدرالية بواقع 91 دقيقة.

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