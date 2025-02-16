بشأن مباراة الزمالك.. إمام عاشور يوجه رسالة لجمهور ولاعبي الأهلي

"ليس من تربيتي".. زيزو يعلق على حب جماهير الأهلي له (فيديو)

كتب - محمد القرش:

وجه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إمام عاشور، رسالة لجمهور ولاعبي المارد الأحمر بعد مباراة الإسماعيلي.

وقال إمام خلال مقطع فيديو عبر الحساب الرسمي للأهلي على منصة "فيسبوك": "ألف مبروك للنادي الأهلي والجمهور واللاعيبة على مكسب انهاردة، وإن شاء الله مستنينكم الماتش الجاي".

وحصل إمام عاشور على جائزة رجل المباراة بعدما سجل هدفا وصنع آخر في فوز الأهلي على الإسماعيلي برباعية دون رد على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يلاقي المارد الأحمر نظيره الزمالك المباراة المقبلة، يوم السبت الموافق 22 فبراير بالجولة 15 من الدوري الممتاز.

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