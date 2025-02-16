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"بالمسدس".. احتفال مثير بين حسين الشحات وإمام عاشور في مباراة الإسماعيلي

09:38 م الأحد 16 فبراير 2025
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كتب - يوسف محمد:

نجح حسين الشحات لاعب النادي الأهلي في تسجيل هدف في فوز فريقه، على حساب الإسماعيلي، بأربعة أهداف دون مقابل في الدوري المصري "دوري نايل".

وأحرز الشحات الهدف الثالث للمارد الأحمر في مرمى الدراويش، في الدقيقة 83 من عمر المباراة، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة ال 14 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ولفت حسين الشحات الأنظار إليه بشدة، خلال الاحتفال بالهدف رفقة إمام عاشور زميله بالفريق، حيث أشار الثنائي بعلامة "المسدس" بأيدهم، ثم سقط الثنائي على الأرض بعد ذلك.

ويعد هذا هو الهدف الثالث لحسين الشحات في الدوري المصري "دوري نايل" خلال الموسم الحالي، حسين سبق له تسجيل ثنائية في مرمى سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة الأولى بالدوري.

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