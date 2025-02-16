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صدارة حمراء.. ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وتعادل الزمالك

09:32 م الأحد 16 فبراير 2025

درع الدوري المصري الجديد

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كتب - محمد القرش:

شهدت مباريات الجولة 14 من الدوري المصري التي أقيمت اليوم الأحد، فوز الأهلي على الإسماعيلي برباعية دون رد، وتعادل الزمالك مع بتروجيت إيجابيا 1-1.

واحتل المارد الأحمر صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مؤقتا برصيد 32 نقطة، وبفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف.

ترتيب الدوري المصري

1. الأهلي - 32 نقطة

2. بيراميدز - 30 نقطة

3. الزمالك - 27 نقطة

4. المصري - 23 نقطة

5. البنك الأهلي - 22 نقطة

6. حرس الحدود - 21 نقطة

7. سيراميكا - 20 نقطة

8. فاركو - 18 نقطة

9. بتروجيت - 18 نقطة

10. طلائع الجيش - 17 نقطة

11. سموحة - 17 نقطة

12. زد - 16 نقطة

13. الاتحاد السكندري - 15 نقطة

14. الإسماعيلي - 12 نقطة

15. غزل المحلة - 11 نقطة

16. الجونة - 10 نقاط

17. إنبي - 8 نقاط

18. مودرن سبورت - 8 نقاط

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ترتيب الدوري المصري الأهلي الزمالك الاهلي والإسماعيلي الزمالك وبتروجيت بيراميدز الدوري المصري
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