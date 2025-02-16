صدارة حمراء.. ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وتعادل الزمالك
كتب - محمد القرش:
شهدت مباريات الجولة 14 من الدوري المصري التي أقيمت اليوم الأحد، فوز الأهلي على الإسماعيلي برباعية دون رد، وتعادل الزمالك مع بتروجيت إيجابيا 1-1.
واحتل المارد الأحمر صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مؤقتا برصيد 32 نقطة، وبفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف.
ترتيب الدوري المصري
1. الأهلي - 32 نقطة
2. بيراميدز - 30 نقطة
3. الزمالك - 27 نقطة
4. المصري - 23 نقطة
5. البنك الأهلي - 22 نقطة
6. حرس الحدود - 21 نقطة
7. سيراميكا - 20 نقطة
8. فاركو - 18 نقطة
9. بتروجيت - 18 نقطة
10. طلائع الجيش - 17 نقطة
11. سموحة - 17 نقطة
12. زد - 16 نقطة
13. الاتحاد السكندري - 15 نقطة
14. الإسماعيلي - 12 نقطة
15. غزل المحلة - 11 نقطة
16. الجونة - 10 نقاط
17. إنبي - 8 نقاط
18. مودرن سبورت - 8 نقاط
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