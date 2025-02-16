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أهداف مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري

09:21 م الأحد 16 فبراير 2025

الأهلي والاسماعيلي

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كتب - محمد عبد السلام:

التقي النادي الأهلي بنظيره الإسماعيلي اليوم الأحد 16 فبراير، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر في الدوري المصري الممتاز.

وحقق المارد الأحمر فوزا كبيرا على الدراويش برباعية دون مقابل على استاد برج العرب.

سجل أهداف الأهلي كلا من، مروان عطية من نقطة الجزاء في الدقيقة 9، أحرز الهدف الثاني هداف الدوري إمام عاشور في الدقيقة 51، وأضاف الهدف الثالث حسين الشحات في الدقيقة 83، ثم اختتم أحمد رضا حفلة الأهداف في الدقيقة 87.

وأهدر حسين الشحات ركلة جزاء لنادي الأهلي في الدقيقة 26 من زمن شوط المباراة الأول.

وبهذا الفوز رفع الأهلي نقاطه إلى 32 ليحتل صدارة مؤقتا في الدوري المصري الممتاز، بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند 12 نقطة ليبقى في المركز الرابع عشر.

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