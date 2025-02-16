أهداف مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري



كتب - محمد عبد السلام:

التقي النادي الأهلي بنظيره الإسماعيلي اليوم الأحد 16 فبراير، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر في الدوري المصري الممتاز.

وحقق المارد الأحمر فوزا كبيرا على الدراويش برباعية دون مقابل على استاد برج العرب.

سجل أهداف الأهلي كلا من، مروان عطية من نقطة الجزاء في الدقيقة 9، أحرز الهدف الثاني هداف الدوري إمام عاشور في الدقيقة 51، وأضاف الهدف الثالث حسين الشحات في الدقيقة 83، ثم اختتم أحمد رضا حفلة الأهداف في الدقيقة 87.

وأهدر حسين الشحات ركلة جزاء لنادي الأهلي في الدقيقة 26 من زمن شوط المباراة الأول.

وبهذا الفوز رفع الأهلي نقاطه إلى 32 ليحتل صدارة مؤقتا في الدوري المصري الممتاز، بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند 12 نقطة ليبقى في المركز الرابع عشر.

في مباراته الـ102.. احتفال مميز لـ مروان عطية بأول أهدافه بقميص الأهلي 🔴 pic.twitter.com/Pm1MZD8fOF — Kora Plus (@KoraPlusEG) February 16, 2025

محمد عبدالله يتألق.. الكرة تعاند جراديشار.. وإمام عاشور في النهاية يسجل ثاني أهداف الأهلي بمرمى الإسماعيلي 🦅🔥 pic.twitter.com/Ynm4ItJDQn — Kora Plus (@KoraPlusEG) February 16, 2025

مهارة محمد عبدالله.. أسيست إمام عاشور.. وإنهـــاء حسين الشحات 🔥



مزيكاااا هدف الأهلي الثالث بمرمى الإسماعيلي 🎶 pic.twitter.com/vbzAvWnUta — Kora Plus (@KoraPlusEG) February 16, 2025