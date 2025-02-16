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قائمة بيراميدز لمواجهة مودرن سبورت في الدوري الممتاز

09:17 م الأحد 16 فبراير 2025

بيراميدز

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كتب - نهى خورشيد:

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، القائمة الأساسية لمواجهة مودرن سبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض بيراميدز اللقاء في تمام الساعة السابعة مساء الإثنين على استاد السلام.

وضمت قائمة بيراميدز للمباراة كلاً من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - محمود دونجا.

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

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بيراميدز قائكة بيراميدز بيراميدز ومودرن سبورت مودرن سبورت رمضان صبحي
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