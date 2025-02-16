"قمة".. موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد رباعية الإسماعيلي

كتب - نهى خورشيد:

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة قوية مرتقبة في الجولة المقبلة من الدوري المصري الممتاز.

ونجح الأحمر اليوم في تحقيق فوزاًِ ثميناً على الإسماعيلي برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الرابعة عشر من دوري نايل.

موعد مباراة الأهلى المقبلة

يستعد الأهلى لمواجهة نظيره الزمالك يوم السبت المقبل 22 فبراير الجاري في قمة الجولة الخامسة عشر من دوري نايل.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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