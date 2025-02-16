جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد هدف إمام عاشور

كتب - محمد عبد السلام:

سجل لاعب النادي الأهلي، إمام عاشور، هدف في مرمي الإسماعيلي بالمباراة التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر في الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الهدف وصل إمام عاشور إلى الهدف رقم 8 متصدرا جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز.

ترتيب هدافي الدوري المصري

1- إمام عاشور - الأهلي - 8 أهداف

2- ناصر منسي - الزمالك - 6 أهداف

3- عمرو ناصر - فاركو - 6 أهداف

4- فيستون مايلي - بيراميدز - 5 أهداف

5- محمد بن حموده - غزل المحلة - 5 أهداف

6- مصطفي فتحي - بيراميدز - 4 أهداف

7- محمود زلاكة - سيراميكا كليوباترا - 4 أهداف

8- أسامة فيصل - البنك الأهلي - 4 أهداف