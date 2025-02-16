"تحولت لخطأ".. حسين الشحات يهدر ركلة جزاء أمام الإسماعيلي (فيديو)

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"بالمسدس".. احتفال مثير بين حسين الشحات وإمام عاشور في مباراة الإسماعيلي

كتب - يوسف محمد:

أهدر حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ركلة جزاء لصالح فريقه، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين حاليا، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

واحتسب الحكم أمين عمر حكم مباراة الأهلي والإسماعيلي ركلة جزاء لصالح المارد الأحمر، في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول، ليتصدى لها الشحات لكنه وسددها بيمناه ولكنها ارتطمت بالعارضة.

وخلال دخوله لتسديد ركلة الجزاء، تعثر حسين الشحات وقام بلمس الكرة مرتين، بعد أن لمست الكرة قدمه اليسرى قبل أن يسددها اللاعب بقدمه اليمنى، ليقوم الحكم باحتساب خطأ على الشحات.

وهذه هى ركلة الجزاء الثانية التي يهدرها الشحات مع النادي الأهلي، حيث سبق وأن أهدر ركلة جزاء في مباراة المارد الأحمر أمام طنطا، في بطولة الدوري المصري في يناير 2020.

الشحات يهدرها 🤦‍♂️.. ركلة جزاء ضائعة للأهلي أمام الإسماعيلي 🔥 pic.twitter.com/iAI8uTIXTh — ON Sport (@ONTimeSports) February 16, 2025

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