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البنك الأهلي يضرب سموحة برباعية في الدوري المصري الممتاز

08:10 م الأحد 16 فبراير 2025

خلال مباراة البنك الأهلي وسموحة

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كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة البنك الاهلي وسموحة التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين في الدوري المصري الممتاز.

وحقق البنك الأهلي الفوز على نظيره سموحة برباعية مقابل هدف على ملعب الإسكندرية.

سجل هدف البنك الأهلي الأول اللاعب أحمد ياسر ريان في الدقيقة 21، ثم أضاف الهدف الثاني ياو أنور في الدقيقة 61، واختتم اللاعب أسامة فيصل المباراة بهدفين في الدقيقتين 75 و87.

سجل هدف سموحة الوحيد اللاعب عبد الكبير الوادي في الدقيقة 47 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز رفع البنك الأهلي نقاطه إلى 22 نقطة ليحتل المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما توقف رصيد نادي سموحة عند النقطة 17 ليبقى في المركز الحادي عشر.

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مباراة البنك الاهلي وسموحة الدوري المصري هدف البنك الأهلي سموحة أحمد ياسر ريان
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